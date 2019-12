Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Поклонники The Elder Scrolls V: Skyrim выпустили неофициальное дополнение к игре под названием Legacy of the Dragonborn («Наследие Драконорожденного»). Об этом 17 декабря сообщил портал DSOGaming.

Над его созданием работал моддер (геймер, занимающийся созданием игровых модификаций) под ником Icecreamassassin. Объём дополнения составляет 2Гб, оно добавляет в игру сотни предметов, десятки новых квестов и «сотни» часов прохождения.

Напомним, The Elder Scrolls V: Skyrim вышла в ноябре 2011 года на платформах Playstation 3, Xbox 360 и ПК, последнюю версию разработчики выпустили в марте 2013 года. Это игра компаний Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks с большим открытым миром, созданным на основе вселенной The Elder Scrolls.

Читайте ранее в этом сюжете: Стратегия Total War: Three Kingdoms получит DLC-приквел Mandate of Heaven