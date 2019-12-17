Краснодар, , 22:18 — REGNUM Изменить антитабачное законодательство и установить прямой запрет на продажу снюсов и жевательного табака на территории региона предложили депутаты Краснодарского края. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Внеочередная сессия Законодательного собрания будет посвящена именно этому вопросу, который, по мнению парламентариев, не терпит отлагательства, так как речь идёт о жизни и здоровье детей. Заседание намечено на 18 декабря.

Предложение о полном запрете продажи снюсов и всех аналогов жевательного табака внёс губернатор края Вениамин Кондратьев. Глава региона напомнил о случае тяжёлого отравления снюсом в Горячем Ключе и отметил, что продажу подобной продукции надо запретить на территории края без всяких ограничений.

На предыдущей сессии депутаты региона приняли обращение к заместителю председателя правительства Дмитрию Козаку, где аргументированно привели доводы в пользу необходимости доработки проекта федерального закона, касающегося торговли снюсом и другими никотиносодержащими изделиями. В тексте обращения приведены данные специалистов-наркологов, которые отмечают ухудшение здоровья у граждан, употребляющих снюсы. В частности, было отмечено повышение вероятности развития рака щек, десен и внутренней поверхности губ, поджелудочной и молочных желез, а также риска развития ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, атеросклероза и инсультов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении трёх уголовных дел по продаже снюсов в Кургане.

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