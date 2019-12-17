Курган, , 22:05 — REGNUM В Курганской области до конца 2019 года региональный департамент здравоохранения готов выплатить по 1 млн и 500 тысяч рублей врачам и фельдшерам, которые займут вакантные должности в сельских больницах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Выплаты пройдут по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Требуются врачи-терапевты в Кетовскую, Целинную или Шатровскую центральные районные больницы (ЦРБ), хирург в Лебяжьевскую ЦРБ, анестезиолог-реаниматолог в Шатровскую ЦРБ. Трудоустроенные получат по одному миллиону рублей.

Тем, кто займёт вакансии заведующего фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) села Золотое Макушинской ЦРБ, ФАП села Большое Султаново в Сафакулевском районе, ФАП села Кислянка в Целинном районе, ФАП сёл Верхняя Полевая и Зеленоборское в Шадринском районе, ФАП села Медведское в Щучанском районе, фельдшеров скорой помощи Белозерской, Лебяжьевской и Мокроусовской центральных районных больниц, выплатят 500 тыс. рублей.