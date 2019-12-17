Москва, , 22:03 — REGNUM 4−14 января 2020 года в кампусе Московского физико-технического института (МФТИ) пройдёт зимняя Олимпиадная школа, где учащиеся 7−11 классов будут готовиться к крупным олимпиадам по точным и естественным наукам. Организаторам поступило более 1000 заявок от школьников ряда городов России, а также из Казахстана, Киргизии, Украины, Узбекистана, Белоруссии, Эстонии, Англии, Латвии, Молдавии, Азербайджана, Испании, Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образования МФТИ.

По итогам онлайн-тестирования на Олимпиадную школу пригласят только треть участников. На текущей смене ребят подготовят по направлениям: математика, физика, информатика, компьютерное зрение, химия. Наибольшей популярностью пользуются «Физика» для 7−11 классов (468 заявок), «Информатика» для 8−11 классов (324) и «Математика» для 8−11 классов (310).

Во время смены школьники будут разбирать олимпиадные задачи, слушать лекции учёных и сотрудников ведущих российских IT-компаний. В свободное время они примут участие в творческих конкурсах, спортивных турнирах, интеллектуальных играх и других мероприятиях.

Со школьниками проведут занятия опытные преподаватели, члены жюри Всероссийской олимпиады школьников, преподаватели и выпускники ведущих российских и зарубежных вузов: МФТИ, МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбГУ, КФУ, Ecole Polytechnique и Института Vedecom (Франция), Северо-Восточного университета Бостона (США), Университета имени Бар-Илана (Израиль). Треть выпускников Олимпиадных школ поступают на легендарный Физтех.

По словам проректора МФТИ, основателя Олимпиадных школ Алексея Малеева, Олимпиадные школы МФТИ — первый в России университетский лагерь для школьников. «У талантливых ребят из разных стран есть уникальная возможность заниматься с лучшими преподавателями и специалистами индустрии в стенах одного из ведущих отечественных вузов. Не исключено, что для многих именно опыт в Олимпиадных школах станет началом будущей научной карьеры», — подчеркнул он.

С момента основания лагеря в Олимпиадных школах приняло участие более 3000 школьников из 17 стран. В 2020 году Зимняя олимпиадная школа будет проводиться в четырнадцатый раз.