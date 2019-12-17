Кострома, , 21:49 — REGNUM Три учебных заведения для детей с ограниченными возможностями здоровья Костромской области получили новое оборудование по программе «Доброшкола», — сообщает пресс-служба администрации региона.

Оборудование по нацпроекту на 12 млн рублей поступило в Костромскую школу №3, Шарьинскую школу-интернат для детей с нарушениями интеллекта, школу-интернат Костромской области для детей с нарушениями речи и опорно-двигательного аппарата.

Новая техника повысит эффективность образовательных программ для особенных детей, — считают специалисты. Например, это поможет сделать прибор костной проводимости для детей с нарушениями слуха. Для глухих он открывает возможность слушать музыку, учиться говорить и воспринимать звуки окружающего мира. Новое оборудование закуплено и для учебных мастерских.

«Мы смогли расширить круг профессий, который мы можем дать нашим детям. У нас столярная мастерская была, швейное дело, декоративное цветоводство, переплетно-картонажная мастерская. Мы сейчас добавили еще и такую специальность, как повар», — прокомментировала директор школы №3 г. Костромы Светлана Рублёвская.