Милан, Италия, , 21:40 — REGNUM Власти итальянского региона Ломбардия (Милан) отказались утвердить проект «украшения» миланского дворца Пирелли вывеской с символикой ЛГБТ, передает Il Primato Nazionale во вторник, 17 декабря.

С такой инициативой выступали популисты и либералы (сформировавшие национальную коалицию), однако большинство в местном совете принадлежит правоцентристским партиям.

Как отмечает издание, в 2017 году местный совет уже отклонил предложение взять «гей-парад» под свой патронаж, при этом само его проведение не оспаривалось.

В 2018 году глава региона Аттилио Фонтана отмечал, что «гей-парады» лишь разделяют общество, а на этот раз миланские представители «Лиги» Маттео Сальвини назвали это мероприятие «балаганом», в котором заинтересовано ничтожное меньшинство граждан.