Москва, , 21:16 — REGNUM Рекордно низкие показатели атмосферного давления ожидаются в Москве в последних числах декабря. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Как уточняется, значительное понижение давления синоптики связывают с ожидаемым прохождением атлантического циклона через центральные области России 22 и 23 декабря.

В Гидрометцентре не исключают, что в эти дни может быть повторён исторический минимум 1971 года, когда атмосферное давление падало до 723 миллиметра ртутного столба.

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