Киев, 17 декабря 2019, 21:26 — REGNUM Столкновения в центре Киева говорят о том, что существует внешний запрос на дестабилизацию Украины, заявил политический эксперт Андрей Ермолаев 17 декабря в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, после достаточно успешных переговоров на саммите «нормандской четвёрки» в Париже и определённой готовности украинской власти обеспечить мир в Донбассе есть предпосылки того, что Украина перестанет быть камнем преткновения между Россией и США.
По его мнению, происходящее на Украине является новой фазой войны элит, в которой нет победителей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские радикалы объявили бессрочную акцию протеста против открытия рынка земли на Украине. Днём в ходе столкновений пострадали 17 полицейских, 26 демонстрантов были задержаны.
Читайте ранее в этом сюжете: Радикалы объявили акцию в центре Киева бессрочной