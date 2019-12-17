Киев, , 21:26 — REGNUM Столкновения в центре Киева говорят о том, что существует внешний запрос на дестабилизацию Украины, заявил политический эксперт Андрей Ермолаев 17 декабря в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, после достаточно успешных переговоров на саммите «нормандской четвёрки» в Париже и определённой готовности украинской власти обеспечить мир в Донбассе есть предпосылки того, что Украина перестанет быть камнем преткновения между Россией и США.

«Желание сорвать этот процесс, дальнейшее сближение, пересмотр санкций… Подрыв Украины — это тот самый детонатор, который может изменить ситуацию», — рассказал эксперт.

По его мнению, происходящее на Украине является новой фазой войны элит, в которой нет победителей.

«Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит подумать о своём окружении. Его очень хорошо ведут по внутренним вопросам, так, примерно, вели когда-то Януковича (Виктора Януковича, экс-президента Украины — ИА REGNUM)…» — подытожил Ермолаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские радикалы объявили бессрочную акцию протеста против открытия рынка земли на Украине. Днём в ходе столкновений пострадали 17 полицейских, 26 демонстрантов были задержаны.

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