Москва, , 20:58 — REGNUM Самым криминальным днём года в России является 1 января. Об этом говорится в исследовании эксперта в области проблем алкогольной смертности, руководителя отдела Московского НИИ психиатрии имени Сербского, доктора медицинских наук Александр Немцова, опубликованном в журнале «Вопросы наркологии».

Специалист ссылается на данные Росстата о смертности за 2000−2017 годы, согласно которым, в будние дни в России совершается в среднем 67 убийств, а 1 января дополнительно к этому числу происходит в среднем ещё 152 убийства.

Комментируя свою публикацию газете «Известия», Немцов отметил, что много лет занимается подобными исследованиями и неоднократно сталкивался с фактами, подтверждающими повышение показателей смертности в стране в определённое время года.

По его словам, небольшие пики наблюдаются также 7, 14 и 20 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая. Однако даже в сумме рост числа убийств в эти дни относительно средних показателей уступает первому дню года.