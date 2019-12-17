Падуя, , 20:47 — REGNUM Студентка из итальянского города Падуя через суд намерена потребовать компенсации от двух европейских университетов (в том числе одного итальянского) за заражение ВИЧ, передает Mediaset во вторник, 17 декабря.

По словам девушки, она заразилась болезнью во время подготовки диссертации в университетских лабораториях.

Требование крупной компенсации объясняется прежде всего желанием уберечь от подобных происшествий других молодых людей, отметила также студентка.