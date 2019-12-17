Курган, , 20:42 — REGNUM Жители посёлка Увал, расположенного в черте Кургана, просят назначить педиатра в местный фельдшерско-акушерский пункт. С данной просьбой они выступили на портале «Инициативы Зауралья», сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

В обращении отмечается, что садовые товарищества посёлка Увал обживаются и ширятся. Курганцы здесь живут круглогодично. В посёлке есть детский сад, школа, колледж. Но нет педиатра. Родителям приходится везти детей на приём к врачу в поликлинику с пересадками.

«Если ребенок живёт в садоводстве, то врач не придёт на вызов. Патронажная медсестра не ходит к новорожденным детям, живущим в садоводстве», — пишут жители Увала.

Жители курганской окраины для решения проблемы предлагают несложный выход — назначить в местный ФАП педиатра. Наподобие кабинета детского врача, открывшегося в посёлке Керамзитный. Ведь в стране сейчас огромное внимание уделяется развитию первичного медицинского звена, напоминают они руководителям Кургана.