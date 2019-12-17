Челябинск, , 20:15 — REGNUM В Челябинске над осколком упавшего в феврале 2013 года метеорита таинственным образом поднялся защитный купол. Об этом пишет Накануне.Ru со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Инцидент произошёл в Историческом музее Южного Урала 14 декабря. Купол поднялся самопроизвольно. Сотрудники музея не могут объяснить причины и называют произошедшее фантастикой.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорит упал 15 февраля 2013 года. Самый крупный обломок был извлечён из озера Чебаркуль.