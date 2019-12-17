Ульяновск, , 20:08 — REGNUM В Ульяновске 21 декабря сказочные персонажи, включая деда Мороза, на открытие новогодней ёлки прибудут на парашютах. Об этом сообщает администрация областного центра.

21 декабря в Ульяновске — единый день открытия новогодних ёлок в парках. В частности, в парк Прибрежный приземлятся восемь спортсменов в костюмах новогодних персонажей: они прыгнут с парашютом с самолёта Ан-2.

Планируется, что в роли деда Мороза выступит кандидат в мастера спорта, инструктор парашютно-десантной подготовки Александр Евплов, в роли Снегурочки — чемпионка мира, член сборной команды России Ольга Кравченко, совершившая свыше 10 тыс. прыжков с парашютом. Организаторы добавляют, что прыжки состоятся при хорошей погоде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в рамках новогодних и рождественских каникул запланировано более 1500 мероприятий. Предварительно в них примут участие 55 тыс. человек. Основными площадками станут площади Соборная, Ленина и 50-летия Победы, открытые площадки во всех районах города, а также парки и скверы.

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