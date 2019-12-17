Черкесск, , 19:54 — REGNUM Два объекта в созвездии Большой Медведицы получили имена Домбай и Теберда. Такие названия географических мест, расположенных в Карачаево-Черкесии, даны системе оранжевого карлика HAT-P-3 и экзопланете, вращающейся вокруг нее. Об этом сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе главы и правительства северокавказской республики.

Конкурс на лучшее название для звезд и экзопланет был объявлен Международным астрономическим союзом в июне 2019 года. В соответствии с его условиями жителям 112 стран предлагалось выбрать названия для космических объектов, которые можно разглядеть с их территорий при помощи небольшого телескопа.

Жители России получили право назвать систему оранжевого карлика и ее спутник в созвездии Большой Медведицы. Среди имен, предложенных российскими гражданами, были также Умка, Ошкуй, Медведь, Балалайка, Игарка и Дудинка.