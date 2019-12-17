Мехико, , 19:47 — REGNUM Геймдизайнер Фелипе Фаланге (HarvesteR), ставший известным благодаря своей необычной игре Kerbal Space Program, анонсировал свой новый проект. Он опубликовал трейлер 17 декабря на YouTube-канале студии The Irregular Corporation.

Новая игра Фаланге будет называться Balsa Model Flight Simulator. Разработчик позиионирует её как «детализированный симулятор конструирования моделей самолётов» с «мощным редактором». Он позволит геймерам создавать виртуальные летающие модели самолётов и получить уникальный «опыт виртуальных полётов».

Напомним, Kerbal Space Program представляет собой симулятор строительства и запуска космических кораблей. Геймеры имеют возможность строить их из различных материалов и запастей, а затем отправить корабль не только за пределы атмосферы, но и на и на другие планеты Солнечной системы.

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