Курган, , 19:36 — REGNUM Ситуацию с травлей в интернете жительниц Кургана — матери и больного ребёнка — поставил на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, в эфире Первого канала 17 декабря 2019 года вышел сюжет о девочке из Кургана, чьё тело покрыто большим родимым пятном. В социальных сетях была размещена просьба её матери о сборе финансовой помощи на операцию ребёнку. Женщина и её дочь сообщили ведущим передачи «Мужское/Женское» как стали объектами травли: некоторые интернет-пользователи угрожают девочке убийством.

Отмечается, что родители ребёнка с родимым пятном пытались записаться по квоте в московскую больницу, но им в этом было отказано.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в заявлении Светланы Петренко.

Как информировало ИА REGNUM, ранее один из церковнослужителей Кургана отказал девочке с гигантским родимым пятном в крещении на общих основаниях, предложив её матери заплатить за отдельный обряд.

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