Вашингтон, , 19:35 — REGNUM В онлайн-магазине GOG появилась старая приключенческая игра Blade Runner. Об этом 17 декабря сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1206957243045994496

Издание отмечает, что она впервые поступила в продажу в формате цифровой копий без физического носителя. По мнению автора статьи, GOG и CD Project фактически «спасли» эту классическую игру.

Студия Westwood выпустила Blade Runner в 1997 году, над созданием игры по известной киновселенной работали геймдизайнеры Джим Уоллс и Дэвид Лири. В то время она позиционировалась как «первая трёхмерная приключенческая игра в реальном времени».

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