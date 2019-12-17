Магас, , 19:33 — REGNUM По делу об убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абулахмеда задержали еще одного подозреваемого. Им стал 32-летний Беслан Хидриев, пишет телеграм-канал Mash.

Задержанный якобы входил в бандгруппу, действовавшую на территории селения Экажево в Ингушетии, где и был задержан подозреваемый.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 декабря в Москве был задержан Алихан Оздоев, подозреваемый в причастности к нападению на главу ингушского центра «Э» в январе 2019 года и его убийству в ноябре 2019 года. Он стал одиннадцатым арестованным по делу.

Напомним, убийство руководителя центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абулахмеда, который работал врачом в одной из московских клиник, произошло в столице России 2 ноября 2019 года. Ранее на полицейского уже совершалось покушение, когда он возвращался из Чечни в январе 2019 года. Одной из версий следователи называют кровную месть за нейтрализованного лидера экстремистской группы.

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