Среднеуральск, Свердловская область, , 19:02 — REGNUM В Свердловской области найдена пропавшая многодетная мать. Об этом сообщают областные СМИ.

Женщину отыскали у её знакомых в состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, что у них она и жила всё это время. Как сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского УМВД Валерий Горелых, причиной того, что после гостей она не дошла до дома, могла стать ссора из-за Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, Ксения Е. ушла из гостей несколько дней назад. До дома она не дошла, хотя находилась по соседству, и добровольцы начали её искать.