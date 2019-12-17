Москва, , 18:53 — REGNUM Заторы на дорогах Москвы к вечеру вторника, 17 декабря, достигли 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение серьёзно затруднено практически на всём протяжении Садового и Третьего транспортного колец, а также на северо-западе, юго-западе, юго-востоке и востоке МКАД.

Согласно прогнозу, ситуация на столичных дорогах стабилизируется к 22:00, когда пробки ослабнут до 3 баллов.

Напомним, ранее сегодня в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовали московским автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте в часы пик и пользоваться метрополитеном, МЦД и МЦК.

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