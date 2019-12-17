Москва, , 18:47 — REGNUM Московским водителям рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды и плотного движения на столичных дорогах. Об этом сообщается 17 декабря в микроблоге Центра организации дородного движения (ЦОДД) в Twitter.

«Плотное движение в городе с самого утра. Предновогодняя Москва — она такая, — говорится в сообщении. — Ситуацию осложняет мокрый снег, который, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы не прекратится».

В ЦОДД советуют водителям тщательно планировать время своих поездок, а в пиковые при возможности пользоваться метрополитеном, МЦД и МЦК.