Москва, , 20:38 — REGNUM В Москве у стен Кремля возле Главного универсального магазина (ГУМ) открылась новогодняя ярмарка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Новогодняя ярмарка у ГУМа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Главный вход на ярмарку Дарья Антонова © ИА REGNUM

В этом году торгово-развлекательный объект стал самым большим за всю историю. Ярмарочные домики разместили от Исторического музея до улицы Ильинки. Всего их численность составила 63 объекта.

ГУМ-Ярмарка на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

ГУМ-Ярмарка на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом основной темой оформления ярмарки стал сюжет передачи «Спокойной ночи, малыши!». Эта же тема будет представлена в развлекательной программе, которая будет организована на ярмарке. Также в выходные и праздничные дни для посетителей будут организованы представления с участием народного ансамбля «Услада», театра кукол «Балаган», акробатов и ходулистов.

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