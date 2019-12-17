Москва, 17 декабря 2019, 20:38 — REGNUM В Москве у стен Кремля возле Главного универсального магазина (ГУМ) открылась новогодняя ярмарка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Новогодняя ярмарка у ГУМа
Новогодняя ярмарка у ГУМа
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Главный вход на ярмарку
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В этом году ярмарка стала самой крупной за всю свою историю
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сувенирная продукция
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Главный вход на ярмарку
Главный вход на ярмарку
Дарья Антонова © ИА REGNUM

В этом году торгово-развлекательный объект стал самым большим за всю историю. Ярмарочные домики разместили от Исторического музея до улицы Ильинки. Всего их численность составила 63 объекта.

ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Карусель
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Карусель
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом основной темой оформления ярмарки стал сюжет передачи «Спокойной ночи, малыши!». Эта же тема будет представлена в развлекательной программе, которая будет организована на ярмарке. Также в выходные и праздничные дни для посетителей будут организованы представления с участием народного ансамбля «Услада», театра кукол «Балаган», акробатов и ходулистов.

ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ярмарочный домик
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ГУМ-Ярмарка на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ГУМ-каток открылся вместе с ярмаркой
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ГУМ-каток
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ГУМ-каток
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ГУМ-каток
Дарья Антонова © ИА REGNUM

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