Челябинск, , 18:31 — REGNUM В Челябинске возбудили дело по факту покушения на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Одно из ООО по муниципальному контракту осуществляло капитальный ремонт футбольного поля на стадионе «Центральный». Следователи полагают, что исполнитель купил и доставил на место работ покрытие, которое не отвечало контракту и документации. При этом представители подрядчика указали в акте недостоверные данные о том, что поставили оговоренное контрактом и документацией покрытие.

Обман раскрыли сотрудники стадиона. Оказалось, что подрядчик покушался на сумму более 1 млн рублей. После прокурорской проверки Следственный комитет завёл уголовное дело.