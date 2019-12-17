Омск, , 17:52 — REGNUM Мать восьмилетнего жителя Омска, которого она и её муж подвергали истязаниям, согласилась поместить мальчика в школу-интернат, сообщили 17 декабря в региональном министерстве образования.

Своё согласие фигурантка уголовного дела об истязании ребёнка дала после беседы с заместителем регионального министра образования Оксаной Груздевой и главным региональным внештатным психологом Натальей Ильченко.

Уточняется, что мальчик будет временно помещён в школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мать могут ограничить в родительских правах. Сейчас проводится соответствующая экспертиза.

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Напомним, мальчик пока живёт с матерью, которая участвовала в истязании, но была отпущена под подписку о невыезде, в связи с чем проводится проверка законности действий органов опеки.

Ребёнка долгое время заставляли по нескольку часов стоять на гречке голыми коленями. Весь процесс записывался на видео. В итоге мальчик сбежал к соседям. Против матери и отчима ребёнка возбуждено уголовное дело.

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