Вашингтон, , 17:46 — REGNUM Звезда «Звёздных войн» Марк Хэмилл проведёт несколько трансляций вместе с популярным стримером Ninja. Соответствующий трейлер он опубликовал 17 декабря на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/HamillHimself/status/1206687670396583936

Хэмилл сообщил, что эти трансляции пройдут в рамках проекта Xbox Sessions. Это веб-шоу, в котором знаменитости демонстрируют свои навыки в различных видеоиграх. Выпуски с Хэмиллом и Ninja будут посвящены игре Fortnite, игровой консоли Xbox и в целом видеоиграм и киберспорту.

Напомним, 20 декабря 2019 года в игре Fortnite развернётся кроссовер, связанный со вселенной «Звёздных войн». Это произойдёт в день премьеры в США картины Джей Джей Абрамса «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

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