Калуга, , 17:55 — REGNUM Жевательный табак — снюс получает все больше распространение среди калужских подростков. К тому же, использование снюса в молодёжной среде считается не только безопасным, но и модным, считает член молодёжного парламента Калужской области Татьяна Рукавишникова.

На заседании молодёжного парламента Zskaluga.ru

«Снюсы, к сожалению, пользуются популярностью у подростков, которые даже не осознают вред, наносимый их организму этой гадостью. Увлечение подобными вещами может вылиться в серьёзные проблемы со здоровьем, наркологическую зависимость. У меня у самой маленький ребёнок, и иногда страшно от того, что его может ждать в будущем — сейчас придумали снюс, потом придумают что-то ещё. Поэтому наша задача — следить за ситуацией в молодёжной среде, быстро реагировать на появление очередной отравы, и запрещать её распространение на законодательном уровне», — сказала Татьяна Рукавишникова.

Напомним, молодёжный парламент Калужской области предложил установить на территории региона полный запрет на продажу жевательных смесей и нюхательного табака, содержащих никотин или его производные. Проект направлен в Законодательное собрание области в качестве законодательной инициативы. Депутаты намерены рассмотреть его на сессии 26 декабря 2019 года. Документ предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц — в размере 50 тыс. рублей и на юридических лиц — в размере одного млн рублей. Одновременно, министерству здравоохранения области поручено оперативно разработать памятку о вреде снюса.

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