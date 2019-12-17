Краснодар, , 17:39 — REGNUM Инициативу о полном запрете продажи несовершеннолетним никотинсодержащих смесей — так называемых снюсов — направил в Законодательное собрание Краснодарского края губернатор Вениамин Кондратьев, сообщила пресс-служба администрации края.

«В городе Горячий Ключ уже есть случай тяжелейшего отравления снюсом, и мы не можем просто смотреть, как травятся наши дети. Продажу жевательных смесей с никотином несовершеннолетним нужно не просто ограничить, а полностью запретить на территории Кубани», — прокомментировал инициативу губернатор.

Инициатива будет рассмотрена на ближайшей сессии ЗС региона, 18 декабря. Также на территории Кубани запланировано проведение рейдов рядом с социальными учреждениями, школами, спортклубами по выявлению торговли смесями.

Отметим, что за последнее время по России прокатилась волна отравлений несовершеннолетних жевательными смесями. В Госдуму внесен законопроект «О запрете торговли насваем, снюсом, сигаретами и прочими никотинсодержащими веществами».