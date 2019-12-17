Ванкувер, Канада, , 17:34 — REGNUM Разработчики MechWarrior 5: Mercenaries не планируют добавить в игру поддержку виртуальной реальности (VR) в 2019 году. Об этом 17 декабря сообщил журнал PC Gamer.

Представители студииPiranha Games отметили: несмотря на то, что они не планируют рассматривать возможность реализации этого проекта «до следующего года», они по прежнему заинтересованы в технологии VR.

Стоит отметить: многие геймеры ожидали, что MechWarrior 5: Mercenaries получит поддержку VR, поскольку эта игра, в которой геймеру предлагается действовать, сидя исключительно в кабине, хорошо подходит для реализации этой технологии. Президент Piranha Games Расс Баллок в 2018 году, во время интервью, заявил, что разработчики «рассматривают возможность» добавления в игру VR.

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