Москва, 17 декабря 2019, 17:30 — REGNUM Симоновский суд Москвы отказал в удовлетворении требований владельца лапшичной. Об этом сообщает 17 декабря радиостанция «Говорит Москва».
Бизнесмен попытался взыскать 100 тыс. рублей с организаторов несанкционированной акции 3 августа в Москве — оппозиционеров Любови Соболь и Георгия Албурова. Он пояснил, что закрыл торговую точку из-за массового мероприятия.
Представитель ответчика в суде рассказал, что на самом деле торговое предприятие не работало из-за требования арендодателя.