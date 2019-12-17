Ялта, Крым, , 17:31 — REGNUM Городской суд Ялты оставил в силе постановление о вынесении штрафа владельцу крымских зоопарков Олегу Зубкову. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе государственного комитета ветеринарии РК. По данным госслужащих, Зубков был оштрафован на 40 тыс. рублей за невыполнение ветеринарно-санитарных требований и правил.

«В результате обжалования должностным лицом ООО «Ялтинский зоопарк «Сказка» указанного постановления решением Ялтинского городского суда жалоба оставлена без удовлетворения, а постановление государственного комитета ветеринарии Республики Крым — без изменения», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белогорский районный суд постановил закрыть сафари-парк «Тайган» на 30 дней, поскольку животных там кормят продуктами с истекшим сроком годности. Владельца учреждения Олега Зубкова обязали устранить все нарушения и выполнять требования по содержанию животных. Глава Крыма Сергей Аксёнов при этом заявил, что директор «Тайгана» только в июле 2019 года скрыл 20 миллионов рублей выручки.

Об этом: Владелец крымского парка львов скрыл от налогов десятки миллионов рублей