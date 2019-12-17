Санкт-Петербург, , 17:35 — REGNUM Близкий друг многодетной семьи, в которой, как считает следствие, отец насиловал собственную дочь, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Большой кирпичный дом, в котором проживала семья и незаконно хранилось оружие, принадлежит не главе многодетного семейства, а близкому знакомому семьи, который несколько лет назад разрешил многодетной семье пожить в своем доме в обмен на квартиру в Петербурге, где он сам поселился.

Как сообщает источник, владелец дома, где жили дети в антисанитарных условиях, задержан сотрудниками правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела.

СМИ сообщали, что этому мужчине 62 года, он петербуржец и ранее работал с матерью семейства.

Напомним, по версии следствия, с января 2012 по декабрь текущего года 46-летний глава семьи насиловал свою дочь, 2006 года рождения.

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