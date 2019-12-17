Курган, , 17:26 — REGNUM Курганец продаёт пятирублёвую монету за пять миллионов рублей. Об этом сообщает портал 45.RU.

Уникальность монеты «Тарутинское сражение» состоит в том, что аверс денежного знака повёрнут на 90 градусов. Что, безусловно, могут оценить лишь нумизматы.

Владелец монеты выставил объявление о продаже на одном из интернет-ресурсов. Пока желающих приобрести столь ценный пятирублёвый экземпляр за пять миллионов рублей не нашлось. Но как сообщил изданию продавец, он готов к торгу.