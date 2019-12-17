Москва, , 17:23 — REGNUM Изменения в своём поиске представил «Яндекс» на презентации 17 декабря.

Уточняется, что «Яндекс» внёс изменения (более полутора тысяч) с целью ускорить поиск на мобильных устройствах даже при низкой скорости интернета.

Большую эффективность поиска обеспечивает алгоритм, позволяющий предсказывать запросы пользователя — технология пререндеринга.

Для быстрого поиска нужно использовать турбо-версию страницы, загружаемую в специальном шаблоне «Яндекса». Она загружается в 15 раз быстрее, чем другие страницы.

Также на презентации компания представила новый сервис вопросов и ответов «Яндекс.Q». В этом сервисе могут бесплатно зарегистрироваться не только отдельные пользователи, но и организации, причём они могут участвовать в ответах на вопросы.