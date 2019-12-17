Москва, , 17:23 — REGNUM Глава RT Маргарита Симоньян заступилась за социальную опеку Гатчинского района Ленинградской области, которая не знала о многодетной семье, проживающей в районе без регистрации, поскольку сообщений или каких-то сигналов о ее существовании никто не подавал. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

Напомним, вечером 16 декабря в поселок Химози Гатчинского района Ленинградской области нагрянули спецслужбы. Силовики прибыли проверить сообщение об изнасиловании несовершеннолетней своим отцом. Семья пострадавшей была многодетной, набожной, тихой и неконфликтной. По версии следствия, с января 2012 по декабрь текущего года мужчина насиловал свою дочь, 2006 года рождения. В доме нашли целый арсенал современного оружия и боеприпасов.

По словам Маргариты Симоньян, которая сама является многодетной матерью, опека не могла знать о наличии детей в семье, если семья с виду была благополучной, не было никаких жалоб от соседей или сигналов из школы.

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По мнению Симоньян, у органов опеки нет внятных правил, к кому и когда ее сотрудники должны ходить, а после случившегося, появилась угроза, что теперь соцработники «вообще всех подряд детей изымать начнут».

«Понятно, что государство хочет предотвратить преступления. Но давайте, в этой логике, останавливать каждого на улице, проверять карманы и сумки — вдруг что украл или собирается украсть, или ножик припрятал, или наркотики. Давайте ежедневно — а лучше круглосуточно — контролировать вообще все домохозяйства, вдруг там наклевывается домашнее насилие какое-нибудь», — написала Симоньян.

По словам главного редактора RT, в России увлеклись «поиском стрелочников — директоров школ, главврачей роддомов, пожарных, пилотов, теток с гидроперитными халами».

«Иногда в преступлении виноват только преступник», — резюмировала она.

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