Белгород, , 17:14 — REGNUM С 2017 по 2019 годы полностью ликвидированы долги по заработной плате на общую сумму свыше 200 млн рублей в 65 организациях Белгородской области. Такие данные прозвучали 17 декабря на заседании областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

По словам заместителя губернатора области Ольги Павловой, за период с 2017 по 2019 годы создано более 53 тысяч новых рабочих мест. Основной акцент делается на развитие сельскохозяйственной отрасли, промышленности и строительства. Численность занятых в экономике области составляет около 800 тыс. человек.

Между правительством Белгородской области, областным объединением организаций профсоюзов и региональным объединением работодателей подписано новое трёхстороннее соглашение на 2020−2022 годы. Документом предусмотрено продолжение системной межведомственной работы.