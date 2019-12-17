В России развернулась массовая дискуссия относительно продажи «снюсов» — табачных смесей. Потребление жевательного табака в последние годы стало модным среди подростков. В школах действуют разветвленные сети по реализации смесей ученикам.

Продавцы и производители утверждают, что смеси являются безопасной заменой табакокурению.

Медики говорят, что снюс гораздо опаснее обычных сигарет — смесь может «привести к выпадению зубов и заболеванию дёсен, онкологии желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов».

За последние месяцы выросло количество инцидентов, связанных с употреблением снюсов школьниками. Дети и подростки поступают в больницы с сильной интоксикацией.

Ряд политиков, чиновников и общественных деятелей требуют ограничить, либо полностью запретить продажу жевательного табака в стране. В ГосДуму внесен законопроект «о запрете торговли насваем, снюсом, сигаретами и прочими никотинсодержащими веществами».