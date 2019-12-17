Госдума не запретит никотинсодержащую продукцию
Антитабачное законодательство пойдет по пути защиты несовершеннолетних от никотинсодержащей продукции, заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в ходе брифинга. Он обратил внимание на звучащие призывы запретить никотиносодержащую продукцию, однако такой закон не может быть принят.
В Кургане возбуждены три уголовных дела по фактам сбыта опасных для здоровья потребителей никотиновых смесей.
Никотиновые смеси для рассасывания, так называемые снюсы, в расфасованном виде продавались в ряде магазинов Кургана.
По факту возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).
Депутаты Самарской губернской думы предложили запретить продажу снюса
В Самарской области за медицинской помощью уже обращались десять детей с признаками отравления никотиновыми смесями.
В ГД предлагают штрафы за вовлечение детей в торговлю никотиновыми смесями
Депутат Наталья Костенко(«Единая Россия») предложила ввести наказание не только за приобщение несовершеннолетних к употреблению никотиносодержащей продукции, но и за ее распространение.
На Урале могут ввести уголовное наказание за торговлю снюсами в школах
Прокуратуре Екатеринбурга предложили «создать уголовную практику» за торговлю никотиносодержащими смесями (снюсами) в учебных учреждениях города.
Снюс или жизнь: как убивают наших детей
«В учебных заведениях появились целые сети по продаже и распространению вещества: юные снюс-дилеры закупают «шайбы» оптом, после чего распространяют с наценкой в школах».
Снюс и дети: в Татарии планируют ввести ряд запретов и наказаний
Депутаты Госсовета Татарии разработали проект закона, который запрещает продажу бестабачной никотиносодержащей продукции, а также приборов, которые преобразуют никотиносодержащую жидкость в пар, гражданам до 18 лет.