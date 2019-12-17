Екатеринбург, , 17:13 — REGNUM Борьба с коррупцией в Уральском федеральном округе стала преимущественно «автодорожной». Об этом сообщает «Ура.ру».

Как заявил замполпреда президента в УрФО Александр Калиберда, за последние 11 месяцев в округе увеличилось число выявленных получений взяток на 20,5%, но к ответственности чаще всего привлекаются вовсе не чиновники.

«В основном это простые водители, которые пытаются решить вопрос с сотрудником ГИБДД, а рядом оказываются правоохранители», — сказал Калиберда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уральский полпред Николай Цуканов обратил внимание на снижение выявляемости коррупционных преступлений в округе. Было выявлено 2,4 тысячи коррупционных преступлений за первые 10 месяцев 2019 года, что на 4% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

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