Волгодонск, Ростовская область, , 16:56 — REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что поменял своё мнение о сварщиках после посещения завода Росатома в Ростовской области, передаёт 17 декабря ТАСС.

Музыкант принял приглашение энергомашиностроительного дивизиона госкорпорации, АО «Атомэнергомаш», и приехал на завод по производству оборудования для АЭС в Волгодонске, чтобы лично посмотреть, как работают сварщики.

«Конечно, изменилось мнение. Ребята, насколько я понимаю, заинтересованы. Есть соревнование, что, конечно, необходимо молодым людям, есть какие-то перспективы, и зарплаты, насколько я понимаю, от 40 до 60 тысяч рублей», — отметил Шнуров.

Он также пообещал в ближайшее время в стихотворной форме выразить свои впечатления от посещения завода.

Напомним, в ноябре в эфире телеканала «Россия 24» Шнуров усомнился, что рабочие специальности могут заинтересовать российскую молодежь, а также высказал мнение, что вокруг профессии сварщика сформированы устойчивые образы: «советское прошлое», «бутылка водки», «телевизор».