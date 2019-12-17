Петрозаводск, , 16:53 — REGNUM Выходным днём 31 декабря 2019 г. объявлен в Карелии, сообщает 17 декабря официальный интернет-портал региона.

«Глава Карелии подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2019 года», — говорится в сообщении.

Рабочими днями будут 28 (суббота) и 30 декабря (понедельник), а 29 (воскресенье) и 31 декабря — выходными. Уточняется, что распоряжение распространяется на сотрудников бюджетных организаций.

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Напомним, 31 декабря в 2019 году выпадает на вторник и по всей стране, за исключением нескольких регионов, является рабочим днём.

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