Кишинёв, , 16:41 — REGNUM Большинство граждан Молдавии считают хорошие отношения с Россией нужными, сообщает 17 декабря Институт маркетинга и социологических опросов.

Уточняется, что хорошо относится к сближению с РФ 37% молдаван, а 41% считают, что просто сближаться с Россией необходимо.

Против сближения Молдавии и России высказалось 19% молдаван.

Напомним, Россию и Молдавию, которые до 1991 года являлись частями одного государства, связывают тесные отношения, в том числе экономические. Экономика Молдавии в существенной степени зависит от России — прежде всего из-за природных ресурсов.

В конце ноября молдавский президент Игорь Додон объявил о кредите в размере полмиллиарда долларов, который предоставит стране Москва.

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