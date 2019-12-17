Вашингтон, 17 декабря 2019, 16:41 — REGNUM Фокусник Дэвид Копперфильд возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых иллюзионистов мира, сообщает 17 декабря Forbes.
По утверждению издания, состояние Копперфильда оценивается в $875 млн, дополненных самой большой коллекцией так называемых «волшебных реликвий».
Вторую строчку занял дуэт из США «Пенн и Теллер», чьё состояние равняется $28 млн.
Замыкает первую тройку богатейших иллюзионистов группа фокусников The Illusionists.
Стоит отметить, что год назад третья строчка этого рейтинга досталась звезде реалити-шоу Mindfreak Крисс Энджел с $16 млн, заработанными на выступлениях в цирке Cirque du Soleil.
Первые две строчки за год остались неизменными.
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