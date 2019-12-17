Москва, , 16:37 — REGNUM В Москве планируется снести сгоревший кинотеатр «Севастополь», сообщил руководитель московского департамента капитального ремонта Алексей Елисеев, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Елисеев рассказал, что кинотеатр «в следующем году снесут». Он располагается на месте бывшего Черкизовского рынка.

«Фактически он является большой частью детского парка в Преображенском районе. Сейчас большая часть парка сделана и открыта для пользования, работы будут завершены в 2020 году вместе с набережной Шитова», — сказал чиновник.

СМИ напоминает, что кинотеатр «Севастополь» не используется с 1990 года. В последнее время в здании размещался склад, а после случился пожар.