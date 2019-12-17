Воронеж, , 16:33 — REGNUM Руководство Воронежского театра оперы и балета не в курсе планов регионального отделения КПРФ по проведению торжественного мероприятия к 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина, но не возражает — в случае, если будет соответствующая команда.

Александр Арнаутов. «У вас откуда такая информация, что у нас что-то будет? У меня пока документов о том, что у меня что-то будет, нет. Должны быть в письменном виде договор, распоряжение. Будет команда — мы выполним», — заявил « Вести-Воронеж » директор Воронежского театра оперы и балета

В правительстве региона, в свою очередь, подтвердили, что не возражают против мероприятия КПРФ в Театре оперы и балета (это здание находится на балансе регионального департамента имущественных и земельных отношений), и мероприятие действительно планируют провести на этой площадке, уточнили «Вести-Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронеже разгорелся скандал вокруг планов КПРФ отметить 140-летие со дня рождения Иосифа Сталина. Сначала мероприятие намеревались провести 21 декабря в Доме актёра, но после возмущения со стороны театральной общественности в этой площадке представителям КПРФ было отказано. Сегодня, 17 декабря, на пресс-конференции было объявлено новое место и время проведения мероприятия — Театр оперы и балета, 20 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: 140-летие Сталина отпразднуют в Воронежском театре оперы и балета