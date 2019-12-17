Белгород, , 16:35 — REGNUM I ежегодный всероссийский конкурс «Главная медицинская сестра года — 2019» выиграла представитель Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Галина Гиенко. Стаж работы белгородки — 30 лет, 15 из которых она посвятила ОКБ, сообщили 17 декабря в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Участники конкурса представляли на суд жюри проекты по внедрению инновационной модели организации работы среднего медицинского персонала. Галина Гиенко показала инновационную модель работы по принципу «универсальная медсестра», основанную на полипараметрическом анализе проблем пациента. С помощью специальных опросных листов медицинская сестра выявляет проблемы у пациентов, напрямую не связанные с их заболеванием: качество питания, употребление алкоголя, курение, определение проблем психического здоровья.

«Мы сменили традиционную модель работы медицинских сестёр на пациентоориентированную. За каждым пациентом у нас закреплены постоянные медицинские сёстры, они уделяют пациенту необходимое количество времени. У медсестры от восьми до 14 пациентов. Медсестра работает с момента их поступления в отделение и до выписки: выполняет перевязки, инъекции, инфузии и все мероприятия по уходу. При этом все медицинские сестры взаимозаменяемы», — рассказала о проекте Галина Гиенко.

В конкурсе приняли участие более 650 главных медсестёр со всей страны. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса прошла в Москве 13 декабря.