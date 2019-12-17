Ватикан, , 16:29 — REGNUM Секретность снята с расследования случаев педофилии среди священнослужителей по распоряжению папы Римского Франциска. Соответствующее распоряжение обнародовано 17 декабря.

Уточняется, что теперь дела о распространении детской порнографии и о случаях сексуального насилия среди священнослужителей могут расследоваться без секретности. Это прописано в распоряжении «О конфиденциальности судебных процессов».

Также папа Римский ввёл новую норму по материалам, которые считаются порнографией. Теперь порнографическими считаются материалы о подростках до 18 лет (раньше порог был ниже — 14 лет).

Отметим, что эти нормы впервые редактируются с 2010 года. Нововведение окончательно вступит в силу, когда оно будет одобрено Конгрегацией доктрины веры.

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