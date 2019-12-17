Ростов-на-Дону, , 16:28 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор преподавателю одного из вузов. Женщина признана виновной в получении взятки и служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Из материалов уголовного дела следует, что в апреле 2019 года преподаватель через посредника получила 32 тыс. рублей от студентов. Деньги предполагали сдачу зачёта без проверки теоретических знаний и выполнения нормативов.

Суд вынес женщине наказание в виде штрафа в доход государства в размере 820 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

ИА REGNUM ранее сообщало, что уголовное дело в отношении преподавателя кафедры физкультуры, лечебной физкультуры и спортивной медицины ростовского медуниверситета было возбуждено в ноябре 2019 года.

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