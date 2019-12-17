Москва, , 16:17 — REGNUM Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы рекомендует жителям столицы не пользоваться личным автомобилем в вечерний час пик во вторник 17 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ЦОДД.

На дорогах Москвы вечером ожидаются заторы в связи с плохой погодой и приближением Нового года. Жителям столицы рекомендуют планировать поездки заранее и по возможности пользоваться метро, Московскими центральными диаметрами (МЦД) и Московским центральным кольцом (МЦК).

Ранее ЦОДД назвал самые «богатые» на пробки даты декабря.

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