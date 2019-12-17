Рязань, , 16:16 — REGNUM За убийство малолетнего ребёнка, совершённое с особой жестокостью, перед судом предстанет 36-летняя жительница Рязани. Многодетная мать заморила голодом своего новорождённого сына. Уголовное дело направлено в суд, сообщили 17 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Пятого ребёнка женщина родила в августе 2018 года. Уже в сентябре она начала злоупотреблять спиртными напитками, сняла сына с учёта в детской поликлинике, недокармливала младенца, а с 5 ноября перестала его кормить совсем. Через двое суток мальчик скончался от истощения. Обвиняемая отрицает свою вину в преступлении. В ближайшее время участь женщины решит суд.

В ходе расследования уголовного дела следователь внёс представления в городскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в территориальный отдел полиции. Сейчас семья поставлена на учёт, госорганы осуществляют контроль за условиями проживания детей.