Курск, , 16:13 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт рекомендовал работодателям региона рассмотреть вопрос о переносе выходного с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря. Соответствующее распоряжение глава региона подписал 17 декабря, сообщила пресс-служба главы региона.

«Согласно документу работодателям рекомендовано рассмотреть вопрос о переносе выходного дня с 28-го на 31 декабря в соответствии с особенностями организации рабочего процесса», — сообщили в пресс-службе.

Как уточняется, решение было принято в связи с многочисленными обращениями жителей, а также по результатам опроса на портале «Действуем вместе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы целого ряда регионов подписали документы о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря для работников региональных органов власти и соответствующих рекомендациях работодателям. В частности, 31 декабря будет выходным в Воронежской, Белгородской, Брянской областях. Губернатор Орловской области решил предоставить выходной в последний день года только женщинам.