Москва, , 15:56 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, облегающий трудоустройство для иностранных студентов в России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Проект закона предусматривает возможность для иностранных граждан, обучающихся по очной форме в колледжах и вузах, работать без получения соответствующего разрешения в свободное от учебы время, а не только в течение каникул и не только в организациях, в которых они обучаются, как это предусмотрено сейчас.

При этом заключенный трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) в случае завершения или прекращения ими обучения подлежит прекращению.

В Госдуме обеспокоены дискриминацией российских студентов по сравнению с иностранными гражданами.